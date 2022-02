Basket, la Benacquista sconfitta a Ferrara

Una sfida dal punteggio altissimo (114-108), senza nemmeno arrivare al supplementare, in cui Latina ha dato dimostrazione, semmai ce ne fosse ancora bisogno, della grande determinazione con cui ogni volta scende in campo. Certo, trovarsi di fronte un avversario della caratura di Ferrara, che oltretutto ha avuto i suoi due americani in sfavillante forma, non è stato semplice, ma i pontini non si sono mai arresi. Abili nel rimontare anche da un importante -15, capaci di ribattere colpo su colpo grazie alla particolare verve realizzativa di Jackson, ma in generale grazie all’impegno profuso da tutti i giocatori del club latinense, ognuno pronto a dare qualcosa in più per cercare di sopperire all’importante assenza di Aka Fall.

Ferrara-Latina, la gara

Partenza vibrante tra le due compagini che si affrontano fin da subito con le idee chiare (4-5 al 2′). Botta e risposta tra Bozzetto e Pacher (6-7 al 3′). Ritmo elevato e punteggio equilibrato (10-10 al 4′). Ferrara prova ad allungare (16-12) ma Latina risponde con due triple consecutive firmate da Jackson ed Henderson (18-18 al 6′). Anche la Kleb è precisa dalla lunga distanza, ma i nerazzurri rimangono in scia (24-23 a 1:17″ dalla sirena). Il primo quarto va in archivio sul 25-23. In avvio di secondo periodo Ferrara allunga sul 30-25 e con 8:14″ sul cronometro coach Gramenzi chiama il primo time-out del match. Alla ripresa del gioco è Veronesi a iscriversi a canestro riportando i suoi sul -2 (30-28). Ancora equilibrio sul parquet del Bondi Arena (32-31 al 13′). I latinensi non demordono e al 14′ riconquistano la parità (35-35). I padroni di casa allungano sul 41-35 al 15′, mentre gli ospiti non riescono a trovare la via del canestro. Con 3:36″ da giocare la Top Secret incrementa il divario (44-35) ed è time-out per la panchina pontina. Al rientro sul rettangolo di gioco, Jackson concretizza due liberi, ma sul fronte opposto la Kleb risponde su azione (46-37). Latina è sfortunata nelle conclusioni a differenza dei locali che all’8′ sono avanti 53-40. Con 1:05″ da giocare Henderson va in lunetta per 3 liberi che permettono ai nerazzurri di recuperare qualche punto prezioso (53-43). Ancora Latina in recupero con la tripla di Jackson (53-46 a 20″ dalla sirena). Due liberi per Ferrara, una tripla per Veronesi e con 8″ sul cronometro, sul punteggio di 55-49, è time-out per coach Leika. Latina difende bene e si va negli spogliatoi sul 55-49.