Sconfitta interna per Latina: al PalaBianchini passa Chieti

La compagine nerazzurra ha disputato la terza gara in una settimana e, anche in questa occasione la sfida è stata decisa nelle azioni finali. La partita con Chieti rappresentava uno scontro diretto per il team pontino, che ha, però, pagato sicuramente lo sforzo profuso in particolare nel match di mercoledì con la capolista (deciso sulla sirena dell’overtime) e non è riuscita a mantenere la necessaria lucidità e concentrazione nei momenti decisivi dell’incontro.

Latina-Chieti, la gara

Primi due punti del match firmati dalla schiacciata di Mouaha, ma sul fronte opposto anche primo fallo sanzionato a Henderson. Chieti risponde per il 2 pari, Latina con una buona circolazione di palla recupera il vantaggio (4-2 al 2′). Azioni rapide con i nerazzurri concentrati e attenti ad approfittare anche degli errori degli avversari (9-4 al 3′). Allunga la Benacquista con Radonjic (12-4 al 4′). Ruotano gli uomini sulla panchina pontina e anche Jackson si iscrive a referto (16-6 al 6′). Gli ospiti riducono il divario, mentre Latina esaurisce il bonus (15-11 al 7′). Ancora Chieti a segno e con 1:32″ sul cronometro, prima che la Lux vada in lunetta per due liberi, c’è il time-out richiesto da Coach Gramenzi. Si torna sul parquet e Ambrosin realizza per il 17-14 a 39″ dalla sirena, replicano i teatini (17-16). Un’azione per parte, ma non cambia il risultato e il primo quarto termina sul 17-16.

In avvio di secondo quarto Chieti mette la testa avanti (17-18), ma è immediata e perentoria la reazione nerazzurra con 8 punti consecutivi firmati da Durante e Jackson per il 24-18 al 12′. Time-out per coach Maffezzoli. Si torna sul rettangolo di gioco, i teatini trovano la via del canestro, ma sul fronte opposto è ancora Jackson a replicare (26-20). Gli ospiti non demordono (26-26 al 14′). Chieti riesce a rimettere la testa avanti con Sims (26-28 al 15′) e, puntando sempre a giocare nel pitturato, dove Latina subisce maggiormente data l’assenza importante di Fall, allunga sul 26-30. Time-out per la panchina di casa. Il gioco riprende e con 4:10″ sul cronometro viene sanzionato fallo tecnico alla panchina nerazzurra (26-31). La formazione abruzzese è in fiducia e riesce a incrementare il divario portandolo addirittura in doppia cifra (26-38 al 17′). Si smuove finalmente il punteggio latinense con la tripla del Capitano (29-38), ma è ancora la Lux ad avere l’inerzia del gioco e si va negli spogliatoi sul 31-42.

Al rientro dal riposo lungo viene sanzionato subito fallo tecnico a Marco Passera e Chieti allunga sul 31-43. Henderson realizza per Latina, ma la Lux risponde per le rime (33-45 al 22′). I padroni di casa subiscono le azioni offensive degli ospiti (37-51 al 24′). La Benacquista prova a scuotersi con Jackson e Bozzetto (42-54 al 26′). Ritrova la giusta verve la squadra di casa con la grinta di Veronesi e Jackson e al 27′ torna sul -7 (47-54). Time-out ospite. Si torna in campo e Chieti interrompe il break nerazzurro (47-57). Latina sfortunata in un paio di conclusioni, poi Mouaha realizza un bel gioco da tre punti (50-57 al 28′). Il terzo quarto si conclude con Latina in rimonta sul 53-59.