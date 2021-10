Latina Basket, sconfitta casalinga contro Chiusi

Una partita difficile per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che sul parquet del PalaBianchini è costretta a cedere il passo all'Umana Chiusi sul risultato finale di 70-79. Equilibrio nei primi due quarti di gara con i nerazzurri pronti a tenere testa alla formazione partita a ritmo alto e con percentuali importanti nel tiro dalla lunga distanza. Nella ripresa i nerazzurri non sono riusciti a reagire al sistema di gioco degli avversari e il match si è concluso con la vittoria degli ospiti

Benacquista Latina-Chiusi, la gara

Azioni rapide fin dai primi minuti di gara con Chiusi precisa dalla lunga distanza e Latina che si affida ai canestri di Spizzichini e Henderson (4-6 al 2′). I toscani allungano sul 6-11 al 4′, ma Latina rimane concentrata ed è Fall a rubare un pallone prezioso per la schiacciata dell’8-11 al 5′. Scorre il cronometro, Chiusi allunga sull’8-13 ed è time-out per Coach Gramenzi. Alla ripresa del gioco la Benacquista conquista subito 2 punti con il canestro di Fall, ma San Giobbe è pronta a replicare con la quarta tripla della serata (10-16 al 7′). Gli ospiti giocano in velocità, ma i nerazzurri non si lasciano impressionare e trovando la giusta alchimia all’8′ si portano sul 15-18 grazie a una bella intesa tra Henderson e Fall. Con 1:16″ sul cronometro Bozzetto concretizza un libero che vale il -1 (17-18). Wilson firma la tripla del 17-21 a 22″, Mouaha il canestro che fissa il punteggio finale del primo quarto sul 19-21. Il secondo periodo si apre con l’allungo di Chiusi sul 19-23, ma la Benacquista replica con 4 punti consecutivi che riportano il punteggio in parità (23-23 all’11’). Botta e risposta dai 6.75 e ancora parità (26-26 al 12′). Marco Passera subisce fallo e prima che vada in lunetta c’è il time-out per la panchina toscana (27-26). Le due compagini si affrontano a suon di canestri alternandosi nel vantaggio (29-28 al 14′). Buona circolazione di palla culminata dalla bella tripla di Veronesi che vale il 32-28, ma i toscani sono pronti a replicare con Wilson per tornare a un solo possesso di distanza (32-30). Chiusi riconquista il vantaggio (32-34 al 16′) nonostante Latina difenda con grande determinazione. Veronesi ristabilisce la parità con due liberi (34-34 al 17′). Ancora equilibrio in campo (38-38 a 1:31″ dalla sirena). Con 1:16″ sul cronometro, coach Gramenzi chiama time-out dopo il canestro realizzato da Medford che vale il 38-40. Si torna sul parquet, ma dopo una palla persa per parte, è ancora Medford a segnare, i due liberi realizzati portano Chiusi sul 38-42 con 26″. Latina spreca un’ulteriore occasione e quando mancano 8″ alla sirena Wilson concretizza un ulteriore libero che vale il 38-43 con cui si va negli spogliatoi.

Al rientro dal riposo lungo è Chiusi la prima a centrare la retina, risponde Radonjic per le rime (41-46 al 21′). I toscani allungano sulla doppia cifra di vantaggio anche grazie al libero realizzato sul fallo tecnico fischiato a Coach Gramenzi (41-51 al 22′). Decisioni arbitrali discutibili, Chiusi incrementa il vantaggio (41-54) ma Latina non demorde e prova a ricucire parte del divario (44-54 al 23′). L’inerzia della gara è della formazione ospite, ma i nerazzurri sostenuti dal pubblico del PalaBianchini cercano, non senza difficoltà di rimanere concentrati (46-58 al 24′). Al 25′ Wilson firma la decima tripla di Chiusi ed è time-out per la panchina di casa. Si torna sul rettangolo di gioco, Latina va a segno con due liberi di Fall, Chiusi risponde con la tripla di Wilson, anche Henderson è chirurgico dalla lunetta, Musso replica nuovamente dalla lunga distanza (50-67 al 26′). Henderson compie un altro viaggio in lunetta (52-67), ma è anche autore della tripla che vale il 55-67 al 27′. Time-out per la panchina toscana. Il gioco riprende Chiusi spreca due opportunità, Latina non riesce ad approfittarne e gli ospiti puniscono i nerazzurri ancora una volta dai 6.75 (55-70 al 29′). La Benacquista non vuole certo darsi per vinta e a 38″ dal termine del periodo va a segno con Radonjic, ma è San Giobbe a fissare il punteggio finale del terzo quarto sul 58-72. Trascorrono oltre tre minuti dall’inizio dell’ultima frazione prima di vedere un canestro realizzato ed è la tripla firmata dal Capitano nerazzurro Marco Passera (61-72 al 33′). Chiusi segna i primi punti del quarto al 36′ (61-74) ma replica subito per il 61-76 al 35′. Time-out Coach Gramenzi. Si torna in campo, Latina è sfortunata al tiro, Chiusi incrementa il vantaggio con un libero (61-77). Henderson e Fall riducono il divario (65-77 a 3:35″ dal termine). Time-out per la panchina di San Giobbe. Il gioco riprende, ulteriori decisioni arbitrali discutibili, poi Fall concretizza il libero del 66-77 al 38′. Con 48″ sul cronometro Chiusi mette a segno l’ennesima tripla della serata (66-79). Time-out Latina. Henderson per il 68-79 a 37″ dalla sirena, Mouaha per il 70-79 con cui si conclude il match (latinabasket.it).

Benacquista Latina-Chiusi, il tabellino

Benacquista Assicurazioni Latina Basket vs Umana Chiusi 70-79 (19-21, 38-43, 58-72)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Durante, Passera 4, Veronesi 2, Mouaha 8, Henderson 19, Bozzetto 2, Radonjic 14, Fall 14, Ambrosin n.e., Spizzichini 2.

Coach Gramenzi. Vice Di Manno. Assistente Tricarico.

Umana Chiusi Basket: Criconia 3, Fratto 6, Musso 15, Biancotto n.e., Medford 14, Pollone 8, Wilson 25, Mei, Raffaelli 4, Possamai, Ancellotti 4.

Coach Bassi. Primo Assistente Fabrizi. Secondo Assistente Civinini.

Foto latinabasket.it