Ancora una vittoria per la Benacquista

Una gara giocata a ritmo alto dalla Benacquista Assicurazioni Latina Basket, di fronte a un avversario che, nonostante le assenze e gli infortuni, ha dimostrato una grande forza di volontà lottando fino alla fine con grande veemenza. Anche in questo caso il successo dei nerazzurri, il terzo consecutivo, è figlio di una buona prova di squadra e della capacità di non perdere la concentrazione fino al termine del match. Sugli scudi uno stratosferico Aka Fall che con 31 punti realizzati (14/20 nel tiro da 2, 3/4 ai liberi) di cui 2 schiacciate, 10 rimbalzi conquistati, 2 stoppate e 2 assist ha raggiunto 40 di valutazione. Altro dato significativo i 10 assist distribuiti da Capitan Passera ai compagni. In doppia cifra anche Henderson, Lautier e Veronesi.

Latina-Fabriano, la gara

Partenza vibrante al PalaBianchini con Fabriano che si mostra subito determinata e Latina che risponde per le rime (6-8 al 3′). Gli ospiti sono agguerriti e allungano sul 6-12, il ritmo è alto, Latina è concentrata e con un ottimo break ribalta il vantaggio (17-15 al 5′). Si gioca sul filo dell’equilibrio (19-18 al 6′). Ruotano gli uomini su entrambe le panchine (21-20 all’8′). Si gioca punto a punto, ma è la tripla di Durante a 20″ dalla sirena a fissare il punteggio del primo quarto sul 26-25. I nerazzurri allungano sul 28-25 all’11’. Numerose conclusioni sfortunate su entrambi i lati del campo e il punteggio non si smuove. Time-out per coach Gramenzi al 13′ e al rientro sul parquet è Durante a incrementare il vantaggio dei pontini (30-25). Si iscrive a referto anche Veronesi e la Benacquista allunga sul 32-25 al 14′. Fabriano non demorde e rimane in scia (35-29 al 15′). Con 3:22″ sul cronometro e il tabellone che segna 37-29 è coach Pansa a chiamare time-out. Il gioco riprende, Latina gestisce e incrementa il vantaggio (43-33 al 18′), mentre Fabriano deve richiamare in panchina Capitan Marulli per un infortunio al dito. Gli ospiti continuano a lottare e si va negli spogliatoi sul 43-37.