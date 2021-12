Latina Basket, chi la dura la vince

Una partita effervescente e dal finale al cardiopalma quella andata in scena al PalaBianchini tra la Benacquista Assicurazioni Latina Basket e la Next Nardò. Non è stato sufficiente il tempo regolamentare, ma il match si è deciso all’overtime decretando il successo dei nerazzurri sul risultato finale di 102-97. Seconda vittoria di fila per Latina, che dà continuità al risultato di martedì scorso a Forlì e raggiunge proprio Nardò a quota 8 punti nella classifica del girone rosso del Campionato di Serie A2. Un successo di squadra, meritato grazie all’impegno e alla determinazione che hanno spinto i giocatori guidati da coach Gramenzi a crederci fino alla fine e a mettere in cascina due punti molto importanti.

Latina-Nardò, la gara

Partenza vibrante, con le due formazioni che giocano in velocità (4-4 al 2′). Nardò prova ad allungare (4-8) ma Latina non rimane a guardare (7-8 al 4′) e al 5′ il punteggio è sul 15-13. La Benacquista è precisa dall’arco con Passera, Radonjic e Bozzetto, anche se la formazione pugliese risponde prontamente (18-15 al 7′). Grande intensità sul parquet con i nerazzurri sostenuti caldamente dal proprio pubblico (20-15). Poletti firma un gioco da tre punti, ma Fall risponde con una schiacciata (22-18 all’8′). La sfida è intensa, Nardò torna sul -1 (22-21 al 9′). Ci sono 22″ sul cronometro quando Radonjic mette a segno la sua terza tripla che vale il 25-21 con cui si conclude il primo periodo di gioco. Il secondo quarto si apre con la tripla di Veronesi (28-21). La gara è molto energica con Latina che va a segno anche con Fall (30-24 al 12′). Nardò non demorde, si affida alla fisicità di Poletti, mentre Ferguson gravato di 3 falli viene richiamato in panchina (30-26 al 13′). Per la Benacquista si iscrive a referto anche Durante, ma i pugliesi replicano colpo su colpo (32-28). A 6:25″ dal termine della frazione Fallucca porta nuovamente Nardò a una sola lunghezza di distacco (32-31). Time out per coach Gramenzi. Alla ripresa del gioco Latina è sfortunata in un paio di occasioni, Poletti dalla lunetta non sfrutta l’opportunità di passare in vantaggio ed è Henderson ad approfittarne per firmare la tripla del 35-31 al 15′, ed il successivo bel canestro dal pitturato (37-31 al 16′) ed è time-out per la panchina ospite. La Next riduce le distanze con due liberi di Fallucca, ma è ancora una volta il numero 15 nerazzurro a rispondere dai 6.75 (40-33). La compagine pugliese rimane in scia (40-35 al 17′). La Benacquista è molto concentrata e gioca con grand intensità, Bozzetto e poi una splendida schiacciata di Mouaha per il 44-35 a 1:22″ dal riposo lungo. Time-out Nardò. Il gioco riprende, ma è ancora Latina a dare spettacolo con la schiacciata di Henderson che vale il 46-35 al 19′. I nerazzurri non soltanto giocano fluidamente in attacco, ma difendono con determinazione. A 8″ dalla sirena Lautier concretizza i due liberi del 48-35 con cui si va negli spogliatoi.

In avvio di terzo periodo è Nardò la prima a centrare la retina, ma Henderson, su assist di Fall, risponde con un’altra schiacciata (50-37). Gli ospiti non demordono e con 6 punti consecutivi si portano sul – 7 (50-43 al 22′). Time-out per coach Gramenzi. Si torna in campo ed è la tripla di Capitan Passera a infiammare ancora una volta il pubblico del PalaBianchini (53-43 al 23′). La Next continua a lottare, mentre i padroni di casa sono sfortunati su alcune conclusioni (55-49 al 25′). Fallucca subisce fallo sul tiro da 3 punti e concretizza tutti i liberi (55-52 a 4:41″ dalla fine del quarto). Anche Mouaha è preciso dalla lunetta, tanto quanto Fall a schiacciare su assist di Radonjic (59-52 al 27′). La Benacquista fa circolare bene la palla e l’azione si conclude con la tripla di Henderson per il 62-54. La Benacquista gioca di squadra e merita gli applausi del PalaBianchini anche sulla tripla di Radonjic (la quarta della serata su altrettanti tentativi) che vale il 65-54 a 2:41″ dalla sirena. I pugliesi rimangono comunque in scia mettendo a segno un break di 10-0 che manda in archivio il terzo quarto sul 65-64. La quarta frazione si apre con due triple consecutive di Todor Radonjic per il 71-64 al 31′. Time-out per la panchina ospite. Si torna sul rettangolo di gioco e Nardò riduce il divario dall’arco (71-67), ma è immediata la replica, ancora dai 6.75, stavolta di Veronesi (74-67 al 32′). Si segna esclusivamente da 3 punti, La Torre e Ferguson per Nardò, Mouaha per Latina (77-73 al 33′). Bozzetto interrompe la pioggia di triple concretizzando i due liberi del 79-73, imitato nell’area opposta da Thomas (79-75 al 34′). Una gara incredibile, nuovamente Nardò dalla lunga distanza per il -1 (79-78) replica Veronesi con un bellissimo gioco da 3 punti (82-78 al 35′). Thomas riduce con due liberi, ma Radonjic non perdona dall’arco e con la sua settima tripla porta i suoi sull’85-80 al 37′. Con 3:22″ da giocare Henderson realizza un libero, Fallucca risponde con una tripla (86-83 a 2:49″). A 2:36″ Ferguson realizza la tripla della parità (86-86) Fall la schiacciata dell’88-86 a 1:54″. Nuova parità a 1:46 (88-88). Si lotta sotto le plance. Con 51″ sul cronometro time-out per Nardò. Si torna sul parquet, Nardò riesce a centrare la retina (88-90 a 33″ dalla sirena). Time-out Latina. Al rientro sul parquet tripla da distanza siderale di Veronesi (91-90 a 30″dalla fine). Fallo su Veronesi che concretizza i due liberi (93-90 a 15″). C’è meno di un secondo sul cronometro quando Poletti firma la tripla del 93-93. Time-out coach Gramenzi. Il gioco riprende, nulla di fatto e si va all’overtime sul 93-93.