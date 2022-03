Ancora Benacquista: terza vittoria di fila per Latina

Un ulteriore bel successo per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, che si impone anche sull’OraSi Ravenna al termine di una sfida che ha visto i nerazzurri andare in vantaggio anche di oltre 20 punti, per poi subire il rientro e il sorpasso degli avversari. Ed è stato proprio nel momento di maggiore difficoltà che gli uomini di Coach Gramenzi hanno dimostrato compattezza, lucidità e reale fame di vincere. L’approccio al match è stato dei migliori: buone azioni offensive, determinazione e attenzione in difesa, poche concessioni agli avversari. Un’ottima prima parte di gara in cui i padroni di casa, nonostante l’assenza importante di Joshua Jackson, hanno mandato in scena una bella pallacanestro e acquisito un buon margine di vantaggio. Sul fronte opposto, però, Ravenna, a sua volta priva di due elementi importanti della squadra, Oxilia e Cinciarini (quest’ultimo in panchina solo a onor di firma) non è certo rimasta inerme, ma anzi ha reagito dimostrando solidità e riuscendo a riportare la gara in equilibrio e anche a guadagnare il vantaggio. Il finale di gara è stato di quelli che fanno rimanere con il fiato sospeso fino allo scadere del tempo. La Benacquista, sospinta dal proprio pubblico, non ha ceduto, con determinazione e forza di volontà ha combattuto riuscendo a rimettere la testa avanti, a difendere strenuamente il nuovo vantaggio, a conquistare un’altra importante vittoria (latinabasket.it).

Latina-Ravenna, il tabellino

Benacquista Assicurazioni Latina-OraSì Ravenna 88-84 (30-19, 47-40, 63-68)

Benacquista Assicurazioni Latina: Henderson 22, Durante 4, Veronesi 19, Radonjic 10, Fall 16, Bagni NE, Passera, Mouaha 7, Bozzetto 10, Donati NE, Ambrosin. All.: Gramenzi

OraSì Ravenna: Sullivan 12, Berdini 6, Tilghman 18, Gazzotti 6, Simioni 16, Denegri 21, Giovannelli, Arnaldo, Cinciarini NE, Laghi NE, Martini NE. All.: Lotesoriere. Assistente: Zambelli