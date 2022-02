Benacquista, il cuore non basta: i due punti sono di Verona

Una sfida lunghissima, estenuante e caratterizzata dalla grande intensità che i giocatori di Latina hanno mostrato in campo. I pontini sono stati abili nel tenere testa a Verona, una delle migliori squadre dell’intero campionato, costruita per raggiungere obiettivi importanti, senza timore reverenziale, ma giocando a viso aperto. Capitan Passera e compagni hanno combattuto davvero fino all’ultimo secondo, fino a quando la sirena ha imposto la fine di un match dal quale Latina esce a testa alta, con il solo rammarico di non aver potuto coronare il grande sforzo profuso con i due punti in palio. Al Forum di Verona la gara termina sul punteggio di 82-80, l’ennesimo finale in volata che non premia il club pontino.

Verona-Latina, la gara

Avvio di partita con ritmo alto, ma diverse palle perse su entrambi i fronti con le squadre in equilibrio nel punteggio dopo un lieve vantaggio dei pontini (7-7 al 4′). Latina allunga sul +7 (7-14 al 5′). Henderson realizza una tripla da distanza siderale portando i suoi sulla doppia cifra di vantaggio (7-17 al 6′). Time-out per Verona. Al rientro sul parquet si alza l’intensità difensiva dei padroni di casa, che riescono anche a sbloccare il proprio punteggio firmando 5 punti consecutivi (12-17 al 7′). Durante realizza un bel gioco da tre punti, ma replica Verona dalla lunga distanza (15-20 al 9′). Gli scaligeri riducono ulteriormente le distanze e il primo quarto va in archivio sul 18-20. Il secondo quarto si apre con Verona che ristabilisce la parità (20-20). Latina interrompe il break degli avversari con i due liberi di Radonjic e il canestro su azione di Henderson (20-24 al 12′). La Tezenis compie due viaggi in lunetta, ma concretizza un solo libero (21-24 al 13′). Con 6:22″ sul cronometro viene sanzionato fallo tecnico alla panchina latinense, ma Rosselli non realizza il libero. Si smuove il punteggio della Benacquista con Bozzetto (21-26). Veronesi viene richiamato in panchina perché gravato di 3 falli e i padroni di casa riducono le distanze dalla lunetta (23-26). Equilibrio in campo (27-28 al 16′). Latina allunga sul 27-33, ma Verona con la tripla Grant si riporta a un solo possesso di distanza (30-33 al 17′). Radonjic allunga sul 30-35, i locali provano a replicare, ma con vari errori e palle perse per entrambe le squadre, si va al riposo lungo sul 30-36.