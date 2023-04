Serie A2, Benacquista Latina vincente: secondo successo consecutivo per i nerazzurri

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket conquista il secondo successo consecutivo nel girone bianco della fase a orologio, superando l’Umana Chiusi 75-69 sul parquet del PalaBianchini.

LA CRONACA DELLA PARTITA- Una gara intensa, come recita il sito ufficiale del Latina Basket, energica, difficile. Un avversario molto fisico al quale la Benacquista ha contrapposto un buona coesione di squadra e corrette soluzioni di gioco. In avvio di partita i toscani hanno creato non pochi problemi alla difesa pontina, grazie a una buona verve realizzativa dall’arco e alla capacità di rallentare il ritmo dei padroni di casa (2-13). I nerazzurri, però, non si sono lasciati intimidire e dopo i primi 5 giri di lancette, hanno dato il via alla rimonta, ma soprattutto hanno trovato la giusta fluidità su entrambi i lati del campo (52-37 al 22′), mantenuta fino al terzo periodo, poi una leggera flessione, che ha consentito agli ospiti di recuperare quasi tutto il divario.

Menzione particolare per Samuele Moretti, il giovane centro che continua nel suo percorso di crescita e miglioramento, che è stato il miglior realizzatore dei latinensi con 20 punti personali, tirando con il 67% da due punti (10/15) e 7 rimbalzi catturati.

Da sottolineare la precisione di Sasà Parrillo, autore di 2 importanti giochi da 4 punti, la costante ottima visione di gioco di Andy Cleaves e l’importanza della tripla di Yancarlos Rodriguez scagliata da oltre 7 metri di distanza, allo scadere dei 24″ quando mancava 1″55 alla sirena finale, e che ha sostanzialmente chiuso la partita e sancito la vittoria della Benacquista.

Hanno preso parte al match anche Capitan Fall e Alberto Cacace, che, nonostante siano ancora nella fase di recupero dopo l’assenza, hanno dato un valido contributo in campo. Nella rosa di Latina presente anche Ivan Alipiev, che però, avendo fatto un solo allenamento con la squadra nel corso della settimana, in via precauzionale è stato tenuto in panchina.

Il commento di Coach Gramenzi al termine della sfida: «Partita difficile, come era prevedibile. Con Chiusi è sempre così, è una squadra sempre ben messa in campo dal collega Bassi. All’inizio li abbiamo subiti, sono stati bravi, ci hanno rallentato, poi piano, piano abbiamo preso il filo della partita, abbiamo fatto buone cose fino al terzo quarto. Dopo ci siamo un po’ fermati, e questo è stato l’errore che ha permesso il recupero da parte degli avversari. Hanno trovato sicuramente canestri importanti e difficili con Medford, poi negli ultimi due minuti è stata “la sagra dell’errore” da parte di entrambe le squadre. Siamo contenti perché siamo in corsa con tutte le altre e si va avanti, ci sono altre 4 partite e bisogna continuare a fare meno errori possibile».

Il prossimo appuntamento è per domenica 16 aprile 2023 alle ore 18:00 al Palasport San Giuseppe da Copertino – Lecce, dove i nerazzurri affronteranno HDL Nardò in occasione della terza giornata della Fase a Orologio.

IL TABELLINO di Benacquista Assicurazioni Latina vs Umana Chiusi San Giobbe (18-23)(42-37)(62-53)(75-69)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Durante 4, Viglianisi 7, Donati n.e., Parrillo 10, Cicchetti, Cleaves II 14, Cacace 6, Fall 8, Rodriguez 6, Moretti 20, Alipiev.

Coach Gramenzi. Vice Di Manno. Assistente Tricarico F.

Tiri da 2 54% (22/41), tiri da 3 28% (7/25), tiri liberi 63% (10/16)

Umana Chiusi San Giobbe Basket: Utomi 11, Medford 22, Bolpin 14, Braccagni n.e., Porfilio n.e., Martini 2, Bozzetto 5, Raucci 6, Raffaelli, Possamai 2, Ikangi 7.

Coach Bassi. Vice Piersante. Assistente Civinini.

Tiri da 2 74% (14/19), tiri da 3 31% (11/35), tiri liberi 73% (8/11)