Serie A2: per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket arriva la terza sfida stagionale con Cento

La quinta giornata della Fase Salvezza vedrà la Benacquista Assicurazioni Latina Basket ricevere sul parquet del Palasport di Cisterna di Latina, la Sella Cento. La sfida è in programma domenica 26 maggio alle ore 18:00.

Un match che metterà a confronto due formazioni che, in termini di classifica, sono agli antipodi: Cento guida il girone con 36 punti, Latina lo chiude con 18. Anche dal punto di vista delle prospettive la situazione è chiaramente differente: i ferraresi sono in pole position per conquistare la permanenza nella categoria, i pontini hanno già la certezza matematica che la prossima stagione non li vedrà inseriti nella seconda serie nazionale. Se si guarda, però, ai due precedenti incontri stagionali, entrambi disputati al Baltur Arena, i nerazzurri sono riusciti ad avere la meglio sui biancorossi.

Al netto dei numeri e degli obiettivi stagionali, Latina ha tutte le intenzioni di onorare il campionato fino all'ultima partita, giocando con orgoglio e voglia di vincere, anche se le assenze in questo finale di stagione stanno creando non poche difficoltà. Non saranno a disposizione Viglianisi, Mladenov e Zangheri e altri giocatori non sono al top della condizione.