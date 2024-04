Serie A2: la Benacquista Assicurazioni Latina Basket accede alla Fase Salvezza del Campionato di Serie A2 Old Wild West

L'ultima giornata della seconda fase di qualificazione ha visto la Benacquista Assicurazioni Latina Basket confrontarsi con l'Unieuro Forlì, capolista incontrastata del girone rosso del campionato di Serie A2 Old Wild West. I nerazzurri hanno disputato una buona gara, ma nei secondi finali hanno subito il canestro del sorpasso (87-89) che ha consegnato i due punti in palio agli ospiti.

La contemporanea sconfitta di Monferrato permette, però, a Latina di accedere alla Fase Salvezza, che inizierà il prossimo 5 maggio e terminerà il 9 giugno. Latina si dovrà confrontare in gare di andata e ritorno con Agrigento, Luiss Roma, Chiusi, Nardò e Cento. I punti conquistati nella fase salvezza si sommeranno a quelli della fase regolare e determineranno la classifica finale. Al termine delle 10 partite a disposizione, le prime 2 classificate conquisteranno la permanenza in Serie A2, le altre 4 retrocederanno in Serie B Nazionale.

Benacquista Assicurazioni Latina - Unieuro Forlì 87-89 (27-26, 22-15, 21-20, 17-28)

Benacquista Assicurazioni Latina: Ivan Alipiev 19 (7/11, 1/6), Demario Mayfield 17 (2/8, 2/6), Samuele Moretti 15 (7/8, 0/0), Alexander Cicchetti 14 (5/7, 0/0), Gabriele Romeo 12 (2/5, 1/7), Salvatore Parrillo 5 (0/0, 1/6), Jacopo Borra 5 (2/3, 0/0), Borislav georgiev Mladenov 0 (0/1, 0/2), Lorenzo Zangheri 0 (0/0, 0/0), Felix Amo 0 (0/0, 0/0), Jacopo Rapetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 27 - Rimbalzi: 43 13 + 30 (Samuele Moretti 11) - Assist: 19 (Demario Mayfield 8)

Unieuro Forlì: Todor Radonjic 17 (2/2, 4/10), Fabio Valentini 17 (0/0, 5/9), Xavier Johnson 13 (4/8, 0/0), Daniele Cinciarini 12 (0/2, 4/10), Federico Zampini 9 (0/3, 3/8), Daniele Magro 7 (2/5, 0/0), Luca Pollone 5 (1/1, 1/4), Maurizio Tassone 5 (1/1, 1/5), Kadeem Allen 4 (2/3, 0/2), Edoardo Zilio 0 (0/0, 0/1), Giacomo Zilli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 14 - Rimbalzi: 35 11 + 24 (Daniele Magro 12) - Assist: 14 (Xavier Johnson 4)