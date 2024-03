Serie A2: Grande vittoria per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket conquista un successo importantissimo sulla Pallacanestro Trieste (70-67) in occasione dell'esordio nel Palasport di Cisterna di Latina, che ospiterà tutte le prossime gare casalinghe dei nerazzurri.

Di fronte a circa 600 spettatori, tra cui i ragazzi del minibasket e del settore giovanile della Latina Basket, che hanno voluto sostenere la prima squadra in questo primo impegno nella nuova "casa", Capitan Parrillo e compagni hanno vinto una partita difficile contro un avversario di alto livello

Un ringraziamento particolare anche alle società Fortitudo Cisterna e Nuova Futura Basket Cisterna per il loro sostegno e la gradita presenza sulle tribune del palasport.

Una vittoria corale, che la Benacquista ha conquistato grazie a una buona prestazione soprattutto difensiva, e che ha rinnovato l'entusiasmo e dato nuova carica alla squadra in vista dei prossimi due appuntamenti ravvicinati con Udine e Cividale.

Sugli scudi Mayfield con 20 punti, 8 rimbalzi e 5 assist, seguito da Alipiev che di punti ne ha firmati 19, catturando anche 7 rimbalzi. Doppia cifra anche per Romeo autore di 14 punti (71% da 2) e 3 assist. Nel complesso tutti i giocatori scesi sul parquet hanno dato il loro importante contributo in momenti diversi della gara.

Il prossimo appuntamento è per mercoledì 6 marzo alle ore 20:30 nuovamente al Palasport di Cisterna di Latina, dove i nerazzurri, riceveranno la Apu Old Wild West Udine in occasione del recupero della seconda giornata della Fase a Orologio.

Benacquista Assicurazioni Latina - Pallacanestro Trieste 70-67 (14-18, 19-16, 19-17, 18-16)

Benacquista Assicurazioni Latina: Demario Mayfield 20 (5/8, 2/4), Ivan Alipiev 19 (4/9, 2/5), Gabriele Romeo 14 (5/7, 1/6), Salvatore Parrillo 6 (0/1, 2/8), Lorenzo Zangheri 5 (1/1, 1/1), Samuele Moretti 4 (1/4, 0/0), Kenneth Viglianisi 2 (1/2, 0/3), Jacopo Borra 0 (0/5, 0/0), Felix Amo 0 (0/0, 0/0), Borislav georgiev Mladenov 0 (0/0, 0/0), Jacopo Rapetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 22 - Rimbalzi: 34 8 + 26 (Demario Mayfield 8) - Assist: 14 (Demario Mayfield 5)

Pallacanestro Trieste: Giovanni Vildera 16 (6/12, 0/0), Ariel Filloy 11 (0/2, 3/13), Lodovico Deangeli 11 (2/2, 1/3), Eli jameson Brooks 10 (3/8, 0/9), Michele Ruzzier 8 (1/4, 2/5), Francesco Candussi 8 (2/4, 1/3), Giancarlo Ferrero 3 (0/1, 1/3), Stefano Bossi 0 (0/0, 0/1), Matteo Rolli 0 (0/0, 0/0), Massimiliano Obljubech 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 17 - Rimbalzi: 41 12 + 29 (Giovanni Vildera 10) - Assist: 21 (Michele Ruzzier 8)