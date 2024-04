Serie A2: La Benacquista, annuncia il sostegno al Presidente Petrucci

Attraverso le parole del presidente Lucio Benacquista il Latina basket prende posizione in vista delle prossime elezioni federali.

Ecco il comunicato:

"Con riferimento ai recenti articoli di giornale e alle dichiarazioni rilasciate da altre società di pallacanestro, il Commendator Lucio Benacquista, Presidente della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, intende manifestare il proprio sostegno al Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci.

Il Presidente Petrucci, è stato recentemente coinvolto in un incidente stradale che lo ha costretto al ricovero in ospedale, ed è in questi stessi giorni che è stata lanciata la candidatura di Guido Valori per sostituire Petrucci ai vertici della Federbasket.

Da parte del Commendator Benacquista e di tutta la società nerazzurra i migliori auguri di pronta guarigione a Gianni Petrucci, affinché possa presto riprendere il proprio ruolo e le relative funzioni in vista anche della sfida elettorale che lo attende."