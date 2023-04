Serie A2, la Benacquista Latina cede nel finale a Chiusi: sarà decisiva l’ultima giornata

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket esce dal palazzetto di Chiusi con l’amaro in bocca, dopo aver ceduto il passo all’Umana Chiusi con il risultato di 82-66. Lo riferisce l'Ufficio Stampa del club dal proprio sito ufficiale. Un punteggio che punisce fin troppo i nerazzurri, che dopo una partenza in salita, sono stati bravi a recuperare, sorpassare e gestire il vantaggio per una buona parte di gara.

Sul finire del terzo quarto, una San Giobbe mai doma, riesce ad agguantare la nuova parità, da quel momento l’inerzia del match cambia, i nerazzurri si innervosiscono e la conseguente perdita di concentrazione e lucidità li porta a commettere errori, che si rivelano determinanti ai fini del risultato.

Per gli uomini di Coach Gramenzi c’è ancora la possibilità di accedere alla griglia playoff, ma considerata anche la vittoria di Rimini su Trapani di questa sera, nel corso dell’ultima giornata sarà imperativo vincere, ma anche i risultati degli altri campi saranno decisivi e determineranno le 4 squadre del girone bianco che potranno disputare la post season.



La partita - Parte forte la San Giobbe trascinata da un Utomi in versione Re Mida. Latina appare in affanno ma pur andando sotto anche di undici lunghezze in un paio di occasioni, resta aggrappata al match e trova punti da quasi tutti gli uomini scesi in campo. Alla sirena del primo quarto l’Umana è avanti di quattro lunghezze sul 23-19, ma al rientro Latina non si fa pregare e con un gran break impatta e poi alza la freccia.

La San Giobbe sembra poter reggere il colpo, ma alla lunga è evidente la maggiore difficoltà nel trovare la via del canestro. I laziali incrementano, trovando in Alipiev un realizzatore micidiale. Alla pausa lunga il tabellone dice 33-41.

Di nuovo in campo e Latina prova a allungare sfruttando una Chiusi ancora a giri bassi. Le percentuali notevoli del primo quarto sembrano un lontano ricordo per la San Giobbe che sbaglia anche alcuni appuntamenti a gioco fermo, ma trova in Raffaelli un fattore inaspettato per quanto visto nella prima metà di gioco.

Arriva il pari ai cinquantacinque a fine terzo periodo e sia la formazione biancorossa che l’Estra Forum adesso ci credono. Ancora Raffaelli, di nuovo un Utomi mortifero e i bersagli di Bolpin aprono il gap. Medford fa fatica ma dà comunque il proprio contributo e il resto lo fa Latina che si innervosisce e perde definitivamente il controllo del match. Il finale è solo per le statistiche, Chiusi vince con merito 82-66.

Il tabellino di Umana Chiusi - Benacquista Assicurazioni Latina 82-66 (23-19, 10-22, 22-14, 27-11)



Umana Chiusi: Uzodinma Utomi 25 (0/1, 8/11), Lorenzo Raffaelli 17 (4/4, 2/6), Lester Medford 12 (1/4, 1/6), Iris Ikangi 8 (2/4, 1/2), Riccardo Bolpin 6 (0/2, 2/6), Davide Raucci 5 (1/1, 1/1), Davide Bozzetto 5 (1/1, 1/1), Luca Possamai 4 (2/7, 0/0), Daniel Donzelli 0 (0/0, 0/1), Emilio Cavalloro 0 (0/0, 0/0), Giulio Candotto 0 (0/0, 0/0), Marco Braccagni 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 12 / 18 - Rimbalzi: 30 8 + 22 (Uzodinma Utomi 6) - Assist: 19 (Lester Medford 7)



Benacquista Assicurazioni Latina: Ivan Alipiev 16 (4/5, 2/7), Yancarlos Rodriguez 13 (1/3, 3/6), Samuele Moretti 8 (3/6, 0/0), Salvatore Parrillo 7 (2/2, 1/4), Andy Cleaves ii 5 (2/5, 0/2), Alexander Cicchetti 5 (1/5, 1/2), Giordano Durante 4 (2/3, 0/0), Kenneth Viglianisi 3 (0/0, 1/5), Alberto Cacace 3 (0/1, 1/3), Abdel Fall 2 (1/2, 0/0)



Tiri liberi: 7 / 12 - Rimbalzi: 32 10 + 22 (Samuele Moretti 12) - Assist: 14 (Samuele Moretti 5)