Serie A2, la Benacquista Latina esce a testa alta dal confronto con l'HDL Nardò

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket gioca una gara dura e difficile in casa dell’HDL Nardò, uscendo dal Palasport di Lecce dopo aver lottato fino all’ultimo secondo nel tentativo di completare la rimonta. L’avvio bruciante dei padroni di casa con Baldasso e la fatica iniziale dei nerazzurri nel trovare il giusto ritmo, hanno inciso sull’andamento del match.

La partita (Fonte Ufficio Stampa Latina Basket) - Bravi i pontini a non demordere, rimboccarsi le maniche e rimanere in scia dei pugliesi durante il secondo periodo, ma al rientro dal riposo lungo i granata si sono affidati alle prodezze di Smith che ha tracciato un solco determinante tra le due squadre. Nerazzurri, mai domi, trovano la forza di reagire, ricucire ancora una volta il gap e riaprire la sfida.

Complici alcune ingenuità, non riescono a realizzare l’impresa di conquistare i due punti sull’ostico campo del San Giuseppe da Copertino, ma escono a testa alta da un confronto non semplice affrontato, inoltre, con Yancarlos Rodriguez in panchina solo a onor di firma, perché non stava bene.

"Faccio i complimenti a Nardò per la partita che ha fatto - dichiara Coach Franco Gramenzi in sala stampa al termine della partita - Partenza incredibile. Ha fatto una serie di tiri da 3 punti stasera Lorenzo Baldasso è stato positivissimo, me lo aspettavo che al suo rientro riuscisse a segnare così. Per quanto riguarda noi, non abbiamo giocato come al solito, abbiamo avuto il problema con Rodriguez che non era stato bene e aveva saltato l’ultimo allenamento di venerdì oggi non stava ancora bene e quindi non è entrato".

E ancora: "Al di là di questo, abbiamo fatto troppi errori nei confronti di questo avversario, alcuni secondi tiri potevamo risparmiaceli e loro ci hanno punito, e alla fine li abbiamo pagati. L’inizio del primo e del terzo quarto sono stati bruttissimi ed è lì che secondo me abbiamo compromesso la partita".

"Ora dobbiamo guardare avanti - conclude Gramenzi - abbiamo altre 3 partite, a cominciare da sabato prossimo. Fortunatamente le prime 2 erano andate bene, avevamo fatto una buonissima prestazione a Rimini, una discreta prestazione in casa con Chiusi, adesso dobbiamo riprendere il passo e provare a guadagnarci il posto in queste tre gare. La strada è lunga, non è semplice, ma possiamo farcela".

Il tabellino di HDL Nardò-Benacquista Latina 76-71 (12-3)-(43-37)-(62-51)-(76-71)

HDL Pallacanestro Nardò: Baccassino 3, Parravicini n.e., Smith 34, Baldasso 14, La Torre 6, Donda 6, Buscicchio n.e., Stojanovic n.e., Antonaci n.e., Quarta n.e., Zugno 7, Borra 6. Coach Di Carlo. Primo Assistente Cottignoli. Secondo assistente Bjelic

Tiri da 2 % (18/35), tiri da 3 % (10/26), tiri liberi % (5/8)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Durante 2, Viglianisi 3, Parrillo 14, Cicchetti 4, Cacace 10, Cleaves II 19, Fall 6, Rodriguez n.e., Moretti 2, Alipiev 11.

Coach Gramenzi. Vice Di Manno. Assistente Tricarico.

Tiri da 2 % (16/31), tiri da 3 % (11/30), tiri liberi % (11/14)