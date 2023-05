Benacquista Latina, adesso è ufficiale: il nuovo tecnico è Giuseppe Di Manno

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è annunciare in una nota di stampa che Coach Giuseppe Di Manno è il nuovo Capo Allenatore della squadra militante in Serie A2.

Coach Di Manno è alla sua dodicesima stagione in casa Benacquista Assicurazioni Latina Basket ed è sempre stato un punto di riferimento importante sia per il settore giovanile, che per la prima squadra.

Il suo lungo percorso con il club pontino lo ha visto rivestire il ruolo di vice allenatore della prima squadra, e, in alcune stagioni, anche quello di Responsabile del Settore Giovanile nerazzurro. È stato sempre un vero e proprio anello di congiunzione tra i due settori.

La preparazione, l’esperienza, la competenza di Coach Di Manno sono aspetti determinanti, che si sono rivelati un punto di forza per la società, che dal canto suo con questo accordo prosegue nell’ottica costante di valorizzare i talenti del territorio.

"Da parte del Presidente Commendator Lucio Benacquista, dello staff dirigenziale, tecnico, sanitario e di tutti i collaboratori nerazzurri - conclude la nota - un grande e sincero “in bocca al lupo” a Peppe per questa nuova avventura con i colori della Latina Basket".

"Sono molto orgoglioso che Latina Basket abbia pensato a me per guidare la squadra in una stagione molto importante come la prossima, è una grande soddisfazione assumere questo incarico", dichiara al sito ufficiale del club il nuovo tecnico della prima squadra.

E ancora: "Ringrazio la famiglia Benacquista per l’opportunità, metterò tutto il mio impegno per ripagare la fiducia che il Presidente e la Società hanno riposto in me.

Sentirmi voluto dal club, nel segno della continuità, è motivo di grande soddisfazione, oltre che uno stimolo importante per puntare al raggiungimento dei migliori obiettivi possibili nella prossima stagione.

"Raccolgo un’eredità importante - sottolinea Di Manno - ho avuto l’onore e il piacere di collaborare per molti anni con Franco Gramenzi, uno dei migliori allenatori italiani, colgo l’occasione per ringraziarlo per la fiducia che ha riposto in me in questi anni, e per tutto quello che mi ha insegnato".

"Le novità della prossima stagione - conclude il nuovo tecnico dei neroazzurri - come le 24 squadre partecipanti e la formula ancora da definire con 6 retrocessioni, rendono il campionato piuttosto intrigante e complesso, ed è anche per questo motivo che lo spirito quotidiano sarà quello di avere una costante voglia di migliorarsi, supportata da un grande impegno".