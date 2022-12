Sconfitta esterna per Latina

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket gioca una partita difficile sul caldo campo della 2B Control Trapani, dove il risultato finale (67-65) viene deciso nei secondi finali del match.

Dopo una partenza faticosa, in cui i nerazzurri non sono riusciti a concretizzare azioni offensive, a differenza dei siciliani che hanno sfiorato la perfezione, Latina ha, però, cercato di trovare il proprio ritmo, è stata brava a non mollare e a credere fino in fondo nella possibilità di recuperare.

Nonostante Trapani abbia continuato a rispondere colpo su colpo ai tentativi dei pontini di completare la rimonta, a 2:24″ dalla sirena finale, con i due liberi di Rodriguez, arriva il sorpasso della Benacquista (64-65) che resiste fino a 4″ dal termine, quando i padroni di casa riescono a ristabilire la parità con tiro libero (65-65) e a rimettere la testa avanti con il canestro di Strumbis (67-65) complice una difesa non perfetta degli ospiti sull’errore al secondo libero. L’ultima azione sfuma con un “nulla di fatto” e i latinensi sono costretti a cedere il passo alla formazione locale (latinabasket.it).

Trapani-Latina, il tabellino