Latina a testa alta, ma vince la Vanoli

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ancora a ranghi ridotti per l’assenza di Capitan Fall e con Cicchetti al suo rientro dopo due turni di stop e non ancora al top della condizione, gioca una partita intensa contro la Vanoli Cremona, una delle formazioni più forti dell’intero campionato, e sfiora l’impresa di vincere sul parquet del PalaRadi, inviolato dall’inizio della stagione.

I nerazzurri sono arrivati a un soffio dal successo (77-79 il risultato finale) al termine di un match che ha visto la Benacquista rimanere lucida anche nei momenti di difficoltà, trovare sempre le energie per mantenersi a contatto con gli avversari, cercare con caparbietà, pazienza e determinazione gli spunti per ribaltare il risultato.

La maggiore fisicità di Cremona si è fatta sentire sotto i tabelloni, in particolar modo nei rimbalzi offensivi, ma ciò che ha penalizzato maggiormente Latina sono state le palle perse. Ovviamente merito all’avversario, abile nel mettere in difficoltà la squadra ospite grazie alla qualità dei propri giocatori.

La gara, alla fine, si è decisa su episodi e per i pontini rimane il rammarico, come già accaduto nella partita di andata, di non essere riusciti a concretizzare un risultato, che poteva essere alla propria portata (latinabasket.it).

