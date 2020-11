Pugilato e Covid / Confermato il 27 novembre a Fondi il Titolo Mondiale tra Magnesi e Kinigamazi

La sfida

Michael Magnesi vs Patrick Kinigamazi, confermati match e data. Il 27 novembre al Palazzetto dello Sport di Fondi, farà bella mostra di sé la cintura mondiale IBO per la categoria dei superpiuma. Serata di recupero dopo l'annullamento della precedente fissata in calendario il 6 novembre, a causa della positività al Covid-19 del pugile ruandese.

Non sono mancate le difficoltà per gli organizzatori dell'incontro, la BBT Promotion di Davide Buccioni e dalla A&B Events di Alessandra Branco. DPCM, protocolli e regole dettate dall'emergenza nazionale, tra cui l'assenza di pubblico, in attesa del tanto sospirato verdetto, i tamponi finalmente negativi per Kinigamazi. Il protocollo ne prevede un altro nei prossimi giorni, ma è tornato a regnare un po' di ottimismo. In caso risultasse di nuovo positivo, è comunque già pronto un altro sfidante.

Record

Match che dunque si farà e all'appuntamento “Lonewolf” Magnesi si presenta imbattuto. Un record eloquente di 17 vittorie su altrettanti incontri, di cui 9 vinti per ko. Originario di Palestrina, cresciuto a Cave e residente a Civitavecchia, già campione italiano, campione del Mediterraneo IBF, campione intercontinentale IBO e campione internazionale WBC Silver, se la vedrà con l’avversario designato, che non conosce sconfitta dal 2012 e vanta 32 vittorie (4 ko) e due sconfitte, entramnre per ko.

A prescindere dal contendente, la preparazione da parte del pugile laziale prosegue a grandi ritmi. Con Magnesi che continua a dirsi pronto a coronare il sogno di salire sul tetto del mondo. Una eventuale vittoria che ha più volte affermato di voler dedicare al popolo italiano in questo periodo difficile.

Media

Main sponsor della serata all’insegna della noble art, patrocinata da Pro Loco e Comune di Fondi, la catena del Food&Beverage Le Cinéma Café. Realtà imprenditoriale nata proprio nella città pontina, e che da anni sostiene da vicino l’ascesa di Magnesi. Diretta su Sportitalia (Can. 60 DT e Can. 560 in HD) a partire dalle ore 21.00 ed in streaming sul Canale Ufficiale Youtube della F.P.I. Telecronaca a cura di Stefano Buttafuoco con il commento tecnico di Giovanni De Carolis.