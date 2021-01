Calcio Serie D / Latina ancora fermo ai box, il Covid blocca la trasferta di Muravera

Next stop

Di sarda in sarda, di rinvio in rinvio. Arzachena e Muravera, due gare adesso da recuperare a data da destinarsi. Il 2020 del Latina si è concluso esattamente come è iniziato il 2021, ovvero senza giocare. Per l'ultima gara disputata, bisogna ritornare al 19 dicembre a Sennori, sempre in Sardegna con il Sassari Latte Dolce. Indiscrezioni già nella giornata di sabato parlavano di casi di contagio nel gruppo squadra del Muravera, che nella prima serata di ieri ha emesso il comunicato inequivocabile: "L'Asd Muravera Calcio comunica di aver richiesto alla Lega Nazionale Dilettanti il rinvio della gara casalinga del 6 gennaio con il Latina e la successiva gara esterna del 10 gennaio con la Vis Artena. Il rinvio è stato richiesto in relazione al nuovo protocollo anti Covid 19".

Protocollo

Il protocollo parla chiaro. Si gioca fino a tre positivi, a meno che i tre non siano under o più di un portiere. A quel punto la società può chiedere il rinvio alla Lega Nazionale Dilettanti. Richiesto anche il rinvio della gara con la Vis Artena del 10 gennaio, perché in base al punto numero 6 della Circolare del Dipartimento Interregionale: "Qualora a seguito del ripetersi di positività, dopo due sessioni di test consecutive ed il relativo periodo di quarantena previsto per i calciatori interessati, siano più di cinque i giocatori nell’elenco, la società potrà procedere alla richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva. Non saranno considerati nel computo del numero di calciatori superiori a tre, ai fini della richiesta di rinvio, i casi positivi che riguardano quelli inseriti nell’elenco comunicato al Dipartimento da meno di dieci giorni".

Afragolese

Con il rinvio che verrà ufficializzato in queste ore dalla LND, il Latina può pensare direttamente al prossimo avversario il 10 gennaio. L'Afragolese sarà ospite al Francioni, rinnovando una sfida che manca dal 1989. Il 4 giugno di quell'anno si giocò all'allora stadio l'ultima giornata del campionato di Serie C, girone D. Latina già salvo, Afragolese già retrocesso. Risultato finale 1-1.

Esposito vs Fava

Oggi i campani sono una matricola, seppur ambiziosa, del girone G. Tra le proprie fila il fantasista Flavio Marzullo, il "mago" del Gaeta e l'intramontabile attaccante Dino Fava. Il 43 enne formiano dal passato di Serie A, 77 presenze e 17 reti in tre campionati indossando le maglie di Udinese e Treviso. Se giocherà dall'inizio, si troverà davanti il difensore Andrea Esposito. Il "Ciccio" nerazzurro, che invece nella massima serie ha collezionato in quattro stagioni 74 gare tra Lecce, Genoa, Livorno e Bologna. Uno scontro tra titani.

Scudieri farà affidamento su Corsetti, al rientro insieme a Di Emma dopo il Covid. Visto l'infortunio di Tortolano, Jonathan completerà l'attacco con terminale Di Renzo.