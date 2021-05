Latina, nuova ripartenza. Domani trasferta in casa dell'Afragolese

Afragolese - Latina, domani 9 maggio per la 28esima giornata di campionato. Fischio d'inizio alle 16, diretta (gratuita) sulla pagina facebook ufficale dell'Afragolese 1944. Dopo l'interruzione per consentire il maggior numero possibile di recuperi, riprende il calendario ufficiale. Sette gare alla fine, nove per il Latina (recuperi con Arzachena e Muravera da stabilire), da qui al 13 giugno. Obiettivo secondo posto, oggi della Vis Artena e la partecipazione ai play-off. La società sta facendo anche altri passi, che portano ai professionisti per la porta secondaria, avendo il Monterosi sbarrato quella principale al passagio delle concorrenti.

Si gioca sul neutro "Vittorio Papa" di Cardito, contro un avversario che era partito per ben altri scenari e che ora si trova relegato in fondo alla classifica. La società campana ha affidato la squadra al navigato Nello Di Costanzo per centrare la salvezza.

Dopo il pareggio con il Cassino al rientro, Scudieri non avrà a disposizione per acciacchi vari Di Emma, Bardini e Mastrone. Ovvero tre eventuali alternative in corsa. Gap non da poco.