Serie D/ Latina, domani la prima di Ciullo al Francioni con il Lanusei

Altre tredici partite (otto in casa e cinque in trasferta) per tentare una rimonta ancora possibile. Con il cambio di allenatore il Latina ha rilanciato la propria candidatura per la vittoria finale, come ribadito da Terracciano nel corso della conferenza stampa di giovedì, dove le dichiarazioni del presidente di fatto hanno fatto passare in secondo piano la presentazione del nuovo tecnico Ciullo. E dichiarazioni che di fatto hanno portato alla replica di Scudieri, esonerato nella serara di mercoledì della scorsa settimana. Un botta e risposta che dovrebbe avere messo fine ad una schermaglia che non serve a nessuno e che distrarrebbe il Latina ll'obiettivo primario.

Al Francioni, fischio d'inizio alle 15 (ora legale) e diretta sulla pagina facebook del Latina Calcio 1932, arriva il Lanusei che sta risalendo la classifica dopo le difficoltà di inizio campionato. Sardi allenati dal tecnico romano Alfonso Greco, che di recente hanno perso esclusivamente nelle ultime trasferte con Carbonia e Nocerina, ma che è reduce dal 6-2 inflitto all'Afragolese.

In casa il Latina deve recuperare subito il discorso interrotto con la vittoria dopo il big match perso con il Monterosi. A livello tattico, sarà curioso vedere all'opera il Latina targato Ciullo, che la scorsa settimana non cambiato praticamente nulla con la Torres, avendo avuto solo un paio di giorni per allenare il Latina. Qualche variante, magari di uomini, è lecito attenderla.

Torna a disposizione capitan Corsetti, al rientro dalla squalifica.