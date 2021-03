Mercoledì di campionato, il Latina a Muravera. Il 14 marzo big match con il Monterosi

Domani test in casa della più attrezzata delle sarde. Fissato il recupero del big match con gli avversari principali nella lotta promozione. Cassino frenato dal Covid, verso il rinvio il match di domenica al Francioni.

Recuperi quasi completati ed altre gare probabilmente da rinviare. E' un circolo vizioso quello del Covi, nel quale ci sono finite a turno tutte le squadre di calcio di Serie D, dove l'aggiornamento del protocollo sanitario ha solo in parte migliorato la situazione. Se domani il Latina affronterà il Muravera e domenica 14 marzo sosterrà il big match tanto attesto con il Monterosi, il 7 marzo non giocherà contro il Cassino. Manca l'ufficialità ma le notizie che arrivano dalla città martire lasciano intendere che si va verso quuesta direzione.

In buona sostanza, al netto di imprevisti sempre legati a pandemia e tamponi, il Latina giocherà domani in Sardegna e poi direttamente domenica 14 marzo contro il Monterosi al Francioni.

Il menù di domani è accattivamente, perché il programma, oltre a Muravera-Latina, propone il confronto tra Monterosi e Vis Artena, la seconda e terza forta del campionato in una classifica relativa, dati i tanti match da recuperare. Quadro completato da Insiem Formia - Nocerina, con i molossi che non hanno ancora accontonato le velleità di promozione.

"Pensiamo a domani" ha detto Scudieri prima di imbarcarsi alla volta della Sardegna. Come dagli torto, visto che l'avversario è a ridosso della zona play off, in cui è pronto ad entrarci di diritto potendo contare su quattro gare da recuperare.

Previsto il ritorno in campo di Esposito, al centro del terzetto difensivo completato da Allegra e Giorgini (nella foto). Pompei e Sarritzu potrebbero tornare titolari al posto di Atiagli e Alessandro.