Serie D/ Latina in campo ad Ardea per sorpassare il Monterosi in vetta

Dodicesima

Domani pomeriggio Team Nuova Florida - Latina. Dodicesima giornata di Campionato a singhiozzo, ogni volta che si scende è già un sospiro di sollievo. Purtroppo è destino che questo campionato di debbe giocare anche considerando la possibilità stessa di giocare ogni volta, perché non è per nulla garantito. Il Latina, come il Monterosi, sta giocando sempre per una vetta relativa, visto i contini rinvii. Ed ora questo infelice conto viene pareggiato dallo stop del Monterosi, che non è partito per Muravera e come il Latina ha due gare da recuperare. Intanto perrò il Latina domani potrebbe prendersi lo scettro della classifica del girone G. Un primato relativo, date le tante gare ancora da disputare, l'eventuale ritorno del Savoia e il clima generale di incertezza.

Precedente

Primato che però passa per il campo Marco Mazzochi di Ardea, dove il Team Nuova Florida cercherà di dare seguito alla vittoria sul campo del Nola. E' la prima volta che si gioca ad Ardea, sul campo che ha segnato l'escalation della società del presidente Marcucci dalla Terza Categoria alla Serie D. L'unico precedente tra le due squadre è infatti del Francioni, un ribaltone del Latina che ha segnato due reti nel finale (2-1). Niente ritorno per colpa del Covid.

Formazione

Scudieri non è molto incline al cambiamento, tanto più in una squadra che ha fatto sempre molto bene. Qualche novità potrebbe comunque esserci rispetto alla formazione titolare di una settimana fa, se non altro per tutelare la tenuta di quelli che potrebbero segnare di più il passo, per il continuo utilizzo.