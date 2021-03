Serie D / Latina, domani la prima di Ciullo in casa della Torres

Giovedì sera la firma, ieri mattina conoscenza della squadra e primo allenamento, stamattina rifinitura e partenza per la Sardegna. In mezzo filmati di gare per comprendere valori e condizioni del Latina Calcio 1932. Sono i primi passi in nerazzurro di Salvatore Ciullo, chiamato dalla società a raccogliere l'eredità pesante di Scudieri, esonerato mercoledì sera dopo un' attenta quanto sofferta valutazione del medio e lungo periodo. Non certo del breve, perché la sconfitta con il Monterosi è l'ultima delle cause di un rapporto in crisi da un pezzo.

E comunque Ciullo sta cercando il più possibile di pensare da Latina e conoscere del Latina, perché non può permettersi un periodo di ambientamento. Serve tutto e subito, la rincorsa al Monterosi è già in salita, viste le due gare in più degli avvesarsi. Non sarà nemmeno facile scuotere i calciatori che per due giorni si sono allenati con un tecnico e da ieri se ne sono trovati un altro. Non proprio idilliaca la settimana, che di suo non sarebbe stata comunque facile per smaltire rabbia, delusioni e, ragionando sull'esonero che è stato, anche tante incomprensioni.

Davanti ai pontini c'è una Torres in serie negativa da tre turni, coincisi con tre sconfitte che schiacciano i sassaresi in in zona retrocessione. Inutile sottolinerare la valenza della posta in palio per entrambe.

In poche ore l'indicazione è che Ciullo non potrà cambiare molto della squadra, ma tra le opzioni c'è la difesa a quattro. A centrocampo torna a disposizione Barberni, reduce da un turno di squalifica.

Fischio d'inizio alle 14.30, match in streaming a pagamento sulla pagina ufficiale del Latina Calcio.