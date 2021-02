Serie D/ Il Latina parte male nel derby, poi pareggia i conti con l'uomo in più

Un pareggio sostanzialmente giusto e da apprezzare in un momento di flessione generale. L'1-1 di Maranola, nel derby con l'Insieme Formia, costringe il Latina al secondo posto, scavalcato in cima dalla Vis Artena.

In un campo spazzato dal vento gelido, le due squadre hanno subito dato un ritmo importante alla gara. Il primo acuto coincide con il vantaggio dei tirrenico, siglato da Chinappi con in sinistro dal limite, male interpretato da Alonzi, che riesce solo ad intercettare la traiettoria. Il Latina fatica a trovare la reazione e si affida un a conclusione di Barberino da fuori area, che al 28' termina non lontano dalla porta di Coppola. Qualcosa di simile al 32' con Zonfrillo su sponda formiana.

Altra curva della partita al 3' della ripresa: Tounkara in area ha la palla del raddoppio, ma calcia addosso ad Alonzi. Si arriva così al 19, quando Zonfrillo eccede nell'intervento falloso su Esposito e viene espulso. Passano circa un paio di minuti, Corsetti carica il tiro, Capogna respinge ma Calabrese è tempestivo nel siglare il primo gol in nerazzurro. Forcing nel finale, ma il risultato con cambia, anche perché la punizione battuta da Ricci al quarto minuto di recupero si stampa sulla traversa.

Mercoledì prossimo recupero casalingo con l'Arzachena (ore 14.30), per cercare di tornare subito alla vittoria.

Il tabellino

Insieme Formia - Latina 1-1

INSIEME FORMIA (4-3-3): Capogna, Iorio, Gentile (26’ st Stornaiuolo), Fatati, Ioio, Pirolozzi, Gargiulo, Chinappi (31’ st Del Prete), Gomez Walker, Zonfrilli, Tounkara (21’ st Quirino). A disposizione: Trapani, Buzone, Durazzo, D’Aniello, Longo, Lonardo. All. Amato.

LATINA CALCIO 1932 (3-4-3): Alonzi, Corsetti, Barberini, Di Emma (1’ st Allegra), Alessandro (10’ st Calabrese), Esposito, Bardini (39’ st Ricci), Mastrone (14’ st Pastore), Giorgini, Sarritzu, Atiagli (14’ st Pompei). A disposizione: Gallo, Cicatiello, Calagna, Orlando. All. Scudieri

Marcatori: 13’ pt Chinappi (IF), 20’ st Calabrese (L),

Arbitro: Iacobellis di Pisa

Assistenti: Carella di L’Aquila e Miccoli di Lanciano.

Note: espulso al 19’ st Zonfrilli per intervento falloso. Ammoniti: 36’ pt Sarritzu (L), 12’ st Iorio (IF), 25’ st Scudieri (Allenatore Latina), 38’ st Ioio (IF). Angoli 3-2. Recupero 1’ pt e 5’ st

Angoli: Insieme Formia 3 - 2