Latina Calcio nel girone C con le grandi del Sud. Stasera i calendari in diretta Rai Sport

Non c'erano dubbi sulla composizione del girone di Serie C, in cui è stato inserito il Latina a due giorni dalla ufficialità del ripescaggio. Nerazzurri al cospetto delle big del Sud Italia, dal passato illustre nella massima serie. Altre sono vecchie conoscenze del più recente passato di Serie B e C, mentre sono assolutamente inediti i confronti con il Monterosi Tuscia e l'Az Picerno.

Questo l'elenco completo del girone C: ACR Messina, Avellino, Bari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Fidelis Andria, Foggia, Juve Stabia, Latina, Monopoli, Monterosi Tuscia, Paganese, Palermo, Picerno, Potenza, Taranto, Turris, Vibonese, Virtus Francavilla.

L'altra lazialel Viterbese è finita insieme al Pescara nel girone B, l'unico ancora zoppo a 19 squadre. L'utimo posto sarà occupato da Pistoiese o Fano, il cui ricorso verrà discusso domani dal Collegio di Garanzia del Coni.

Alle 19.00 in diretta su Rai Sport la composizione dei calendari.