Play-off con il secondo posto: Latina sotto il diluvio rimonta e batte in dieci uomini il Carbonia

Nel primo tempo espulso Ricci e i sardi passano in vantaggio. Nella ripresa la pioggia non ostacola i pontini a segno con Calabrese, Corsetti e Sarritzu. Atiagli e Barberini, 100 gare in nerazzurro