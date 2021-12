Francioni sempre più fortino, il Latina batte anche il Catania e scala la classificia

Un gran gol di Sane alle mezz’ora decide la partita tra Latina e Catania, che ai pontini regala la sesta vittoria al Francioni, mentre agli etnei resta l’amarezza di una sconfitta nonostante una partita di grande intensità.Convincente inizio del Catania, Russini si fa apprezzare sugli sviluppi del corner al 3’, destro a giro messo in angolo dalle dita di Cardinali.Etnei più concretamente vicino al vantaggio al 18’, sull’asse Sipos – Moro, con il bomber fermato solo da Cardinali, freddo e tempestivo nell’uscita.Il Latina non ha bisogno di fare tentativi, perché alla prima accelerata trova un gran gol con il ghanese Sane, che al 29’ raccoglie al limite dell’area il passaggio di Giorgini su imbucata di Amadio, alza il pallone e di collo sinistro indovina l’incrocio dei pali.Il vantaggio galvanizza la squadra di casa fino a quel momento contratta. Al 33’ diagonale di Carletti centrale e facile preda di Stancampiano. Il duello tra i due si ripete al tre volte, tra cui il 35’: corner di Tessiore, incornata di Carletti e il portiere catanese è determinante a negare il raddoppio rischiando di finire sul palo. Per rivedere il Catania ci vuole al 44’ su palla persa dal Latina, Russini dal fondo pennella per Russotto sul secondo palo, piattone sul fondo.Nella ripresa il pallino del gioco è del Catania, ma le occasioni migliori sono del Latina in contropiede.Al 10’ Sane fa partire Tessiore, galoppata fino ai sedici metri, destro a mezza altezza respinto alla grande da Stancampiano.Al 32’ il Latina è Amadio, che apre per Carletti, il quale pecca d’egoismo ignorando Sane e calcia a lato.

LATINA – CATANIA 1-0

LATINA (3-5-2): Cardinali 6.5; De Santis 6.5, Esposito 6.5, Giorgini 6.5; Ercolano 6.5 (23’st Teraschi 6), Di Livio 6.5 (12’st Barberini), Amadio 6.5, Tessiore 6 (37’st Marcucci sv), Carissoni 5.5 (1’st Nicolao 6); Carletti 6 (37’st Jefferson 6), Sane 7.

A disp. Ciammaruconi, Alonzi, Celli, Mascia, Atiagli, D’Aloia, Rossi.

All. Di Donato

CATANIA (4-2-3-1): Stancampiano 6.5; Calapai 6, Claiton 6.5 (42’st Albertini sv), Monteagudo 6, Ropolo 6 (15’st Pinto 6); Greco 6.5, Rosaia 5.5 (15’st Maldonado 6); Russotto 6, Sipos 6 (15’st Piccolo 6), Russini 6.5 (42’st Biondi sv); Moro 6.

A disp. Sala, Pino, Ercolani, Izco, Cataldi, Zanchi, Frisenna.

All. Baldini

ARBITRO: Scatena di Avezzano

ASSISTENTI: Di Maio di Molfetta – Munerati di Rovigo

QUARTO UOMO: Panettella di Gallarate

MARCATORE: 29’ Sane

AMMONITI: Esposito, Di Livio, Carletti, Teraschi (LT); Russini (C).

NOTE: spettatori 1.075, di cui 159 ospiti. Incasso € 10.475. Angoli 8-5 per il Catania. Recupero 0’pt, 4’st.