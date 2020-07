Latina, la conferma più importante: Corsetti dice si a Scudieri

Ritiro

Il 3 agosto è vicino e Raffaele Scudieri aspetta il completamento del gruppo iniziale, con cui avviare la stagione. Tra arrivi, conferme e ritorni si era chiusa la settimana precedente e dalle conferme di riparte quella attuale. Dal nome a effetto di Tortolano, ad un altro pezzo da novanta come Corsetti, che rompe gli indugi e tra l'ennesima schiera di corteggiatori sceglie ancora la piazza nerazzurra. La firma dell'attaccante veliterno classe '86 arriva nel giorno in si legano ancora al Latina Calcio altri tre giovani già vaccinati, come il difensore Nicolò Sanna e i centrocampista Christian Barberini ed Emanuele Begliuti. In quota under conferme anche per il centrocampista avanzato

Antonio Mastrone e l'attaccante Alessandro Pastore.

Rosa in costruzione

Al momento questa è la rosa parziale di calciatori che prenderanno parte al ritiro presso l'impianto sportivo della ex Fulgorcavi a Borgo Piave:

Portieri

Alonzi

Difensori

Allegra, Di Emma, Esposito, Pompei, Sanna

Centrocampisti

Barberini, Begliuti, Mastrone, Sevieri

Attaccanti

Alberto, Corsetti, Di Renzo, Pastore, Tortolano