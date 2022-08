Latina, l'attacco acquista peso con Margiotta

Serie C Girone C

Il reparto offensivo di mister Di Donato si arricchisce con l'arrivo di Francesco Margiotta, attaccante seguito da diverse settimane e dal curriculum importante. Il suo arrivo alza la proverbiale asticella delle ambizioni e pone il problema delle scelte per il tecnico, che adesso può disporre di una batteria di quattro elementi, in cui già figurano Carletti, Rosseti e Fabrizi.

Curriculum

Francesco Margiotta arriva a Latina dopo l’esperienza nella stagione passata con gli australiani del Melbourne Victory. Classe 1993, nato a Torino, ha firmato con il Latina un contratto di due anni con opzione per il terzo. Margiotta nel 2012 vnce il Torneo di Viareggio con la Primavera della Juventus. Da quel momento inizia la sua esperienza in Serie C con Carrarese, Venezia, Monza, Real Vicenza e Santarcangelo, rimanendo però sempre sotto contratto con la società bianconera.

Nel 2016 c'è il Losanna, club impegnato nel massimo campionato svizzero. Nelle tre stagioni trascorse con la squadra biancoazzurra, Margiotta colleziona 73 presenze condite da 19 gol e 23 assist. Prestazioni che valgono la chiamata del Lucerna, altro club della massima divisione elevetica, con il quale l’attaccante colleziona altre 43 partite insieme a 14 gol e 12 assist, giocando anche 4 partite in Europa League.

Ad ottobre 2020 torna in Italia, in Serie B, con il Chievo Verona. Per lui 31 le partite in stagione, con altri 5 gol e 4 assist. Nell’ultimo campionato Margiotta ha giocato con il Melbourne Victory nella A-League Men, la massima divisione del campionato australiano, collezionando 25 partite arricchite da 4 gol e 3 assist.

Amichevoli

Domani nerazzurri di scena allo Stadio Francioni per un allenamento congiunto contro il Trastevere, con il fischio d’inizio fissato alle ore 18. Un match che sugella i buoni rapporti tra i due club, come confermato dal passaggio di Sannipoli nella fila dei pontini. La settimana si concluderà con una giornata di riposo per i calciatori prevista per domenica 21. Il 24 agosto, presso il campo del Mancini Park Hotel a Spinaceto, test con la Triestina di Lega Pro.

Visto lo slittamento al 4 settembre della prima giornata del campionato di Serie C (caso Campobasso da discutersi al Consiglio di Stato il 25 agosto), la società si è prontamente attivata per organizzare dei nuovi allenamenti congiunti, in modo da permettere a tutta la rosa di arrivare pronta all’inizio ufficiale della stagione. Da definire gli avversari del 27 agosto e il primo settembre.