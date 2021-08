Calcio, il Tar respinge il ricorso del Chievo, per il Latina si spiana la strada per la serie C

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso del Chievo Verona spianando la strada del ritorno in serie C proprio al Latina Calcio. E’, infatti, questo uno degli effetti della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale che si è espresso sul ricorso presentato dal club veneto che aveva impugnato la decisione del Collegio di Garanzia del Coni, che l'aveva escluso dal campionato di serie B per inadempienze fiscali.

Il Tar del Lazio ha respinto l'istanza cautelare monocratica estromettendolo di fatto il Chievo Verona dalla serie B. La prima conseguenza è stata la riammissione del Cosenza tra i cadetti che lasciano quindi un posto libero in Lega Pro spianando la strada ai nerazzurri per il ripescaggio in serie C. Manca solo l’ufficialità, attesa per la giornata di domani o al massimo dopodomani, poi il Latina, dopo 5 anni, potrà tornare nel calcio professionistico.