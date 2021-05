Il Latina ride a metà, secondo posto in classifica e pareggio deludente contro il Team Nuova Florida

Pontini in vantaggio nel primo tempo su autorete, nella ripresa non arriva il raddoppio e gli ospiti trovano l'1-1. La contemporanea sconfitta della Vis Artena addolcisce la pillola. Ma intanto si lavoro per ripescaggio e non solo

Squadra piatta, pochi sussulti. Eppure c'è ancora molto da giocarsi, tra secondo posto e play-off, mentre la società si sta adoperando per il ripescaggio e intavolare trattative con potenziali acquirenti. Sta per inizare una settimana sulla carta interessante per le sorti del calcio nerazzurro, che guarda più al futuro, visto che dal campo arrivano solo delusioni.

L'ultima in ordine di tempo risiede nel pareggio interno con il Team Nuova Florida. Partita modesta, combattuta, ma tra due squadre che sulla carta hanno obiettivi diversi. Unica nota positiva è la Vis Artena, prossimo avversario al Francioni, che continuando a perdere sta consegnando il secondo posto nelle mani dei pontini. E lo scontro diretto di domenica sarà probabilmente decisivo, visto che il Latina ha un punto in più ed una gara in più da recuperare.

L'1-1 si raccontra attrarverso l'autogol di Tamburlani, intervenuto male sul traversone di Teraschi e il pareggio di Coratella, con la complicità di Giorgini e Gallo. In mezzo ci sono le occaisoni mancate dal Latina per raddoppiare. Ma questa è un'altra storia. Di fondo, c'è che più di qualche calciatore non è più quello di inizio stagione.

In campo

Latina Calcio 1932 (3-4-3): Gallo, Pompei, Sevieri, Teraschi (31’ st Calagna), Corsetti, Barberini (37’ st Garufi), Di Emma, Calabrese (21’ st Di Renzo), Esposito (33’ st Ricci), Giorgini, Sarritzu (9’ st Alessandro). A disposizione: Ciammaruconi, Mastrone, Atiagli, Pastore.

All. Scudieri.

Team Nuova Florida 2005 (5-3-2): Giordani, Moretti (37’ st Miocchi), Oliana, Porfiri, Ferrara (46’ st Toledo), Tamburlani, Vannucci, Capparella, Minnocci (16’ st D’Uffizi), Coratella (31’ st Suriano), Mattei (46’ st Scognamiglio). A disposizione, D’Adamo, Tocci, Gambioli, Di Matteo.

All. Fossati.

Arbitro dell’incontro: Giuseppe Costa di Catanzaro.

Assistenti: Maurizio Patruno di Bari e Mauro Antonio De Palma di Molfetta.

Marcatori: 24’ pt Tamburlani (aut), 27’ st Coratella

Note: Ammoniti 36’ pt Vannucci (NF), 12’ st Capparella (NF), 22’ st Esposito (L). Angoli 6-1. Recupero 0’ pt; 4’ st.