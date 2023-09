Monterosi - Latina, si accende la sfida tra i bomber Fabrizi e Costantino

Serie C Girone C

Una sfida nella sfida è anche sfida tra bomber. Lo sanno Rocco Costantino e Luca Fabrizi, alla vigilia del quinto confronto tra Monterosi e Latina in questa recente storia di Lega Pro.

Due attaccanti diversi, ma dello stesso fiuto del gol. Stesse marcature, due per parte, ed un obiettivo comune: fare il primo scherzetto alla squadra dell’altro. Per quanto il loro nome compaia spesso e volentieri nel tabellino, non è mai capitato a Fabrizi di segnare al Monterosi, né a Costantino di fare altrettanto con il Latina. Ci proveranno nuovamente domani sera, nella forzata trasferta abruzzese. Nello stadio di Teramo, che in questa stagione ospite le partite casalinghe del Monterosi, lungo il percorso che porterà gradualmente i biancorossi a giocare a Guidonia. Magari con un altro nome.

Ma si parlava di bomber. Prima del gol, Fabrizi deve convincere Di Donato a farlo giocare dal primo minuto, dopo avere fatto le fortune nerazzurre, chiudendo il match di Avellino e risolvendo quello interno con il Potenza. Non è affatto scontato che la maglia da titolare arrivi in questo terzo tentativo.

Molto più semplice per Costantino, farsi confermare da Romondini, che si tiene stretto il suo realizzatore preferito, artefice della rimonta con doppietta a Monopoli.

E a proposito di allenatori, sarà un inedito confronto tra due coetanei. Fabrizio Romondini e Daniele Di Donato, classe 1977. Il primo al debutto sulla panchina di Lega Pro, il secondo alla ricerca della definitiva consacrazione, per tornare quanto meno in quella Serie B, in cui da calciatore è il terzo con più presenze, 413, nella storia del campionato cadetto.

Ma bomber e allenatori non bastano a dirla tutta: domani dalle 20.45 in Monterosi – Latina ci sarà molto altro da raccontare.