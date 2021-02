Serie D / Gladiator - Latina alla prima di ritorno, serve con urgenza una vittoria

Momento difficile per i pontini, reduci da tre pareggi consecutivi. Assenti Allegra e Sevieri, Scudieri confida nella ripresa di Di Renzo e nel miglior Corsetti

Andata

All'andata è stata una partita dai due volti: straripante per tre quarti, a rischio nell'ultimissima parte. Il Latina si presentava così al nuovo campionato, martellando il Gladiator che invece ha trovato tempo e modo di sfiorare, nel finale, il pareggio in una partita che sembrava persa da un pezzo.

Oggi sammaritani, che hanno affidato la squadra al tecnico Alessio Martino, e pontini si trovano di fronte per la prima di ritorno in una situazione delicata, per quanto i primi arranchino nei bassifondi della classifica, e i secondi (due gare da recuperare) siano gli attuali, seppur relativi, primi della classe insieme alla Vis Artena (una gara da recuperare) e ad un punto sopra al Monterosi (quattro gare da recuperare).

Flessione

Alla media di poco più di un punto a partita e con una solta vittoria nelle ultime sette, il Latina è chiamato a reagire malgrado il giro della ruota della fortuna abbia preso un verso contrario. Non può costituire alibi la malasorte, ma senza alcuni pezzi da novanta Scudieri fa fatica a garantire lo stesso rendimento alla squadra.

Anche oggi la situazione dice di due assenti sicuri, come Allegra e Sevieri. Il primo per la ferita all'arcata sopraccigliare rimeditata nel pari con l'Arzachena, il secondo è alle prese con problemi muscolari al quadricipite e ne avrà ancora per qualche giorno.

In avanti l'auspicio è di una maggiore autonomia per Di Renzo, che smaltite squalica e mal di schiena, cerca minutaggio e possibilmente gol, che tanto sta mancando di questi tempi. Una bella mano potrebbe arrivare da Corsetti, riabilitato dopo l'affaticamento muscolare avvertito prima dell'Arzachena.

Il resto lo deciderà il campo e la motivazione: "Noi dobbiamo entrare nell’ottica che giocheremo fino alla fine tutte le partite per vincerle, perché siamo il Latina e non esistono preferenze tra gare in casa e fuori" - ha dichiarato alla vigilia mister Scudieri.

Media

La gara del "Mario Piccirillo" di Santa Maria Capua Vetere, tra Gladiator 1924 e Latina Calcio 1932, sarà trasmessa gratuitamente sulla pagina Facebook Gladiator 1924 e condivisa sulla pagina Facebook del Latina Calcio 1932. Fischio d'inizio alle 14.30.