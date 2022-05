Latina Calcio e Di Donato, altri due anni insieme per puntare in alto

Serie C Girone C

Latina Calcio 1932 e Daniele Di Donato insieme fino al 30 giugno 2024. Siglato il rinnovo tanto atteso dalla piazza, ma non così scontatto. La firma è arrivata in serata, rimandata per un incontro tra Di Donato e staff e agli allenatori pontini, organizzato dall'AIAC Latina nella stessa giornata. Ma nell'aria si percepiva già come le cose stesse volgendo per il meglio.

Così a 20 giorni dalla fine del campionato il Latina e Di Donato, si legano per altri due anni. Una trattativa articolata, per trovare il punto di incontro tra richieste del tecnico e prospettive del club. Un confronto più sul lato tecnico, che economico, iniziato dalla valutazione a 360 gradi della stagione appena archiviata. Un inizio sofferto, un’ eccellente parte centrale ed una flessione nel finale. Centrata con largo anticipo la salvezza, obiettivo programmato all’ indomani del ripescaggio, e sfumati i play off, Di Donato ha chiesto garanzie di un progetto più ambizioso e per il proseguo della carriera e per le velleità di una piazza, che non dimentica i recenti trascorsi in Serie B.

Negli ultimi giorni la trattativa sembrava insidiata da sirene di mercato nei confronti del tecnico abruzzese, che ha attirato l’attenzione e l’interesse di altre piazze, per il lavoro egregio svolto in questi tre anni di Serie C, tra Arezzo, Pesaro e Latina. Con la conferma di Di Donato, il Latina è chiamato ora ad alzare la qualità dell’organico e i due anni di contratto, confermano la volontà di un progetto più ampio. Di Donato e società illustreranno i piani sabato 14 maggio alle 12 presso la sala stampa Francesco Amodio, allargata ai tifosi attraverso la diretta sulla pagina facebook ufficiale del Latina Calcio 1932.