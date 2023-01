Nuovo COS Latina, Agostini: "Atteggiamento sbagliato, vogliamo rifarci"

Il Nuovo COS Latina ha iniziato il 2023 con una nuova sconfitta. Un ko che fa ancora più male alla luce della vittoria ottenuta nell'ultima gara dell'anno precedente, contro il Ceccano, che aveva dato l'illusione di una crisi finita a tutto l'ambiente. Il centrocampista Mathias Agostini, ai microfoni del club, ha dichiarato: “Domenica con lo Sterparo, purtroppo, non siamo riusciti a dare un seguito alla bella vittoria che abbiamo ottenuto con il Ceccano. Abbiamo sbagliato l’atteggiamento e questo ci ha portato alla sconfitta. Siamo amareggiati e anche arrabbiati per la brutta prestazione che abbiamo fornito e vogliamo subito rifarci contro una delle favorite alla vittoria finale del nostro girone, il Monte San Giovanni Campano”.

Il calendario è fitto: gli impegni sono tanti e il Nuovo COS Latina deve immediatamente tornare a vincere. “Abbiamo un trittico di partite molto difficili con Monte San Giovanni Campano, Roccasecca e poi Arce e se vogliamo fare più punti possibile dobbiamo ritornare quelli che hanno battuto il Ceccano giocando l’uno per l’altro e soprattutto lavorare tanto in questi giorni, solo così sarà tosta per tutti quanti affrontarci" ha spiegato ancora il centrocampista.

Agostini, infine, ha parlato del suo impegno del club neroverde: “Ho accettato molto volentieri di continuare qui al Cos con il nuovo progetto. Ovviamente dobbiamo remare tutti quanti nella stessa direzione per raggiungere il prima possibile la salvezza matematica e poi chissà, provare a toglierci qualche soddisfazione”.