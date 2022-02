Afragolese-Aprila 0-0: pontini ancora a secco di vittorie

Ancora una giornata senza vittorie per l'Aprilia, che nel 20esimo turno di Serie D girone G ha affrontato l'Afragolese. I ragazzi di Galluzzo portano a casa un punto, che però non smuove la classifica: il match è terminato 0 a 0. Partono bene i padroni di casa, che ci provano prima con Esposito e poi con Forte. Al 29' arriva il rosso diretto per Senese, che lascia in 10 i campani, che però non rinunciano ad attaccare: ancora loro, infatti, le occasioni più nitide del primo tempo. Nel secondo tempo la chance più importante è quella sui piedi di Njambe: la palla finisce di poco al lato. Finisce dunque 0 a 0 al "Papa".