Serie D Girone G, in campo anche Afragolese-Torres

Non solo Aprilia in campo nella giornata di oggi, 26 gennaio. In Serie D Girone G si è disputata anche la sfida tra l'Afragolese di Franco Fabiano e la Torres. La squadra di casa, dopo il ko interno contro il Team Nuova Florida, è stata sconfitta anche dai sardi. Allo stadio Vittorio Papa di Cardito, per il recupero della tredicesima giornata di campionato, la formazione allenata da Grego è riuscita a colpire ad inizio secondo tempo, ottenendo tre punti importanti. Dopo uno 0 a 0 nella prima frazione di gara, nel secondo tempo la Torres ha sbloccato la sfida con Diakite su una ribattuta di Romano. Al 53' il raddoppio con Scotto dopo un assist di Kalifa.

Afragolese: Romano, Senese, Forte, Nocerino (84' Angeletti), Cordato (75' Galletta), De Rosa (63' Marchese), Van Ransbeeck (46' Tarascio), Esposito (75' De Rosa C.), Caso Naturale, Longo, Celiento. A disposizione: Campisi, Galletta, Sibilio, Tiberio, De Marzo. Allenatore: Fabiano

Torres: Salvato, Rossi, Dametto, Antonelli, Mukaj, Masala, Bianchi, Kalifa, Lisai (69' Ferrante), Scotto (75' Sabatini), Diakite. Adisposizione: Garau, Gurini, Demartis, Pinna S., Ruocco, Tesio, Turchet. Allenatore: Greco

Marcatori: 46' Diakite (T), 54' Scotto (T)

Arbitro: Maccarini di Arezzo

Assistenti: Romagnoli di Albano Laziale e Rastelli di Ostia Lido