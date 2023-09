Agora Latina, arrivano i giovanissimi Spina e Lucca: soddisfazione del ds Di Marco

Prosegue il lavoro in casa Agora Latina. Il club di Prima Categoria, il cui settore giovane è stato affidato a Filippo Di Marco, continua a rinforzarsi. Per rinfoltire la rosa "è in arrivo il classe 2006 Lucca Cristian. Il giovane ha militato anche nel Napoli United, allenato da Diego Armando Maradona Junior", si legge in un comunicato.

Un altro innesto è stato annunciato in giornata. Il club ha ufficializzato il classe 2007 Spina Amedeo. Di Marco ha commentato così l'innesto: "Credo molto in questo ragazzo è un attaccante completo che ha grande qualità. La cosa che mi ha piu colpito di lui? L'ho guardato negli occhi ho visto in lui la voglia e la fame di dimostrare tutto il suo valore. Ha grande umiltà. Se sarà bravo ad unire una vita sana, tutti gli impegni scolastici e allenarsi da serio professionista, con le sue qualità sentiremo parlare presto di questo ragazzo".