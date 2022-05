Monte San Biagio show nel recupero contro l'Alatri

Monte San Biagio show, ancora una volta. Nel recupero del campionato di Promozione, girone E, contro l'Alatri, la squadra pontina vince con ben sette gol: il risultato finale recita 7 a 1. Un dominio netto e schiacciante, in campo ma anche sul tabellino, per la squadra di Del Prete, che ora sogna ad occhi aperti. Dopo la vittoria nel recupero, la squadra pontina consolida il proprio vantaggio e stacca a +6 sul Nuovo Cos Latina, che solo due giornate fa aveva agganciato gli avversari in vetta (in attesa appunto della sfida di recupero di questi ultimi). Complici i risultati dell'ultimo turno e la vittoria sull'Alatri, il Monte San Biagio si candida seriamente alla vittoria del campionato.