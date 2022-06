Gregorio Altobelli confermato dal Gaeta

Ancora una conferma in casa Gaeta. Dopo aver comunicato che vari giocatori, tra cui Nohman e Cardoso, rimarranno ancora nel club anche nella prossima stagione, ecco l'annuncio di un altro prolungamento: quello di Gregorio Altobelli. La nota ufficiale:

"Gregorio Altobelli vestirà i colori biancorossi anche nella prossima stagione. Grande protagonista in questi giorni nel Campionato Italiano di Beach Soccer con la maglia del Terracina. Per Altobelli, pilastro difensivo inseguito da molte società, si tratterà della terza stagione con la maglia del Gaeta. Il duo presidenziale Di Cecca-Di Biagio, coadiuvato dal DS Grasso, non si è voluto far sfuggire un calciatore importante del suo calibro. Sia per le sue doti tecniche che per quelle caratteriali, tra i leader dello spogliatoio".