Manca sempre meno all'inizio del campionato di Eccellenza e in casa Terracina si lavora duramente per farsi trovare pronti ad una nuova stagione. Anche questo in arrivo sarà un weekend di calcio al Colavolpe: sabato e domenica, la squadra di Pernarella scenderà in campo allo stadio per le amichevoli contro il COS Latina e Latina Borghi Riuniti.