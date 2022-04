Anagni-Gaeta 0-1: Siciliano vale i 3 punti

Appuntamento sul campo dell'Anagni per il Gaeta nella 29esima giornata di campionato. I pontini riescono a portare a casa i 3 punti con un gol di Siciliano: una vittoria di misura che però basta per salire a 47 in classifica in 29 gare, al quarto punto alle spalle di Ferentino, Sora e Lupa Frascati. Un traguardo importante per la squadra che dopo l'addio a Di Rocco ha cambiato guida tecnica, con la panchina affidata a Parasmo. Ad una giornata dalla fine, dunque, il Gaeta è matematicamente salvo: scongiurato il pericolo playout.

ANAGNI-GAETA 0-1

MARCATORE: Siciliano (G)