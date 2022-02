Anagni-Pontinia 2-1: sconfitta sul campo ciociaro

Il Pontinia esce sconfitto nella 19esima giornata di campionato Eccellenza Girone C contro l'Anagni. Dopo il gol del vantaggio arrivato al 15' con Aquilani su calcio di rigore, i padroni di casa pareggiano al 32' con Flamini. La gara prosegue poi per larghi tratti sulle onde dell'equilibrio, con varie occasioni da entrambe le parti che però non si concretizzano in gol. La rete che vale i 3 punti arriva proprio allo scadere, al 92', con Nicola Tani. Una vittoria che permette all'Anagni di salire a 31 in classifica, 1 sopra il Gaeta. Fermo a 20 invece il Pontinia, al momento in zona retrocessione.

ANAGNI-PONTINIA 2-1

MARCATORI: 15' pt Aquilani, 32' pt Flamini, 47' st Tani