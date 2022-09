Aprilia, sconfitta all'esordio: 1-0 per l'Angri

Termina con una sconfitta la prima gara di campionato per l'Aprilia. Le Rondini, sul campo dell'Angri, non riescono a trovare punti: il risultato recita infatti 2 a 1 per i padroni di casa. Dopo il gol di Varsi in apertura, al minuto 11, Lorenzo Grossi aveva trovato la via del pareggio al 32'. Dopo appena 7 minuti, però, ecco la nuova rete con De Rosa, valida per il 2 a 1. Varie occasioni, ma nessun gol, nel secondo tempo. Finisce dunque 2 a 1 il primo match di Serie D girone G per la squadra di Centioni.

ANGRI-APRILIA 2-1

MARCATORI: 11’ pt Varsi, 32’ pt Grossi, 39’ pt De Rosa