Aprilia, il messaggio del club per il giovane Matteo

Il mondo del calcio piange la scomparsa del giovane Matteo, scomparso a soli 15 anni sul campo da calcio del Priverno, dove stava svolgendo un allenamento con i compagni. Una perdita immensa per la famiglia, per l'ASD Priverno e per tutto il mondo del calcio pontino. Al club e alla famiglia sono arrivate anche le condiglianze dell'Aprilia, club di Serie D:

"Impossibile trovare le parole giuste in situazioni come queste che ti colpiscono all’improvviso in modo davvero terribile. Il Presidente Antonio Pezone e tutta l’Aprilia Calcio esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia del giovane Matteo, tragicamente scomparso all’età di 15 anni, e all'ASD Priverno, volendo far sentire la massima vicinanza in un momento così triste".