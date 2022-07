Adamo: "All'Aprilia per dimostrare il mio valore"

Tra i nuovi acquisti dell'Aprilia c'è anche Edoardo Adamo, difensore classe 2004 in arrivo dopo aver disputato una stagione in D con il Carbonia. Per lui in passato ben 8 anni al Cagliari con le varie giovanili, delle quali è stato anche capitano. Il giovane si è presentato così: “Sono qui per dimostrare il mio valore, onorando fino alla fine questa maglia. Sono felice che la Società abbia riposto fiducia in me per quest’anno e sono sicuro che questa occasione possa essere un grande trampolino di lancio grazie ad un club che gestisce in maniera seria e professionale l’intera squadra. Ruolo? Nasco come difensore centrale e poi sono stato spostato come terzino destro/sinistro”.