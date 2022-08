Aprilia, Olivera sollevato dall'incarico: il comunicato

È durata poco più di due mesi l'avventura di Ruben Olivera sulla panchina dell'Aprilia. Il tecnico, che in passato era stato giocatore del club, è stato sollevato dal suo incarico, come ha annunciato la stessa società. Con lui saluta anche l'intero staff: Selvaggio, vice-allenatore, Miele, preparatore atletico e Tarricone, preparatore dei portieri. Dunque solamente poche settimane di preparazione per l'ex calciatore e i suoi collaboratori: la stagione inizierà con un altro tecnico in panchina.

Il comunicato:

"L’Aprilia comunica che Ruben Olivera è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società desidera ringraziarlo per quanto fatto in questi anni da giocatore simbolo di questo Club.

Con Olivera sono stati sollevati dai rispettivi incarichi Pino Selvaggio (Allenatore in Seconda), Maurizio Miele (Preparatore Atletico) ed Alessandro Tarricone (Preparatore dei Portieri), a cui vanno i ringraziamenti della Società per la collaborazione prestata in questa fase iniziale della preparazione estiva".