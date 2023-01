L'Aprilia ricomincia da dove aveva finito: 3 a 1 all'Angri

L'Aprilia ricomincia da dove aveva lasciato. Dopo l'inizio di campionato difficile, la squadra pontina aveva rialzato la testa, complice anche il cambio in panchina che aveva ridato nuova linfa allo spogliatoio. Dopo i sei risultati utili consecutivi, di cui quattro vittorie e due pareggi, tra cui l'ultimo del 2022 contro l'Artena, la squadra di Mariotti ricomincia alla grande. Nella prima sfida del 2023, contro l'Angri, l'Aprilia mette a segno una vittoria per 3 a 1. Dopo il vantaggio di Gjuci nel primo tempo, al 22', nel secondo tempo Umile pareggia i conti al 9'. Basta appena un minuto però ai pontini per portarsi nuovamente avanti, questa volta con Capuano. Nel finale ancora Gjuci a segno, al 38', a chiudere definitivamente i giochi. Una reazione di carattere per una squadra che ora non sa più perdere e che dopo aver trovato i giri giusti, ora guarda oltre la salvezza.

Aprilia - Angri 3-1

MARCATORI Gjuci 22’ pt (AP), Umile 9’ st (AN), Capuano 10’ st (AP), Gjuci 38' st (AP)