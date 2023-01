Aprilia, Corelli: "Abbiamo acquisito personalità. Primo obiettivo la salvezza"

L'Aprilia ha vissuto un vero e proprio momento di svolta alla fine del 2022. Dopo aver messo a segno solamente una vittoria nelle prime 12 giornate di campionato, la squadra - da un certo punto della stagione guidata da Mariotti - ha cambiato marcia, ottenendo 6 risultati utili consecutivi con 2 pareggi e 4 vittorie. In vista della ripresa del campionato, contro l'Angri, il difensore classe 2001 Gabriele Corelli ha parlato così.

“L’inizio di stagione non è stato dei migliori, poi la svolta con il nuovo staff dove c’è stato soprattutto un lavoro mentale prima che tecnico. Abbiamo acquisito più personalità a livello di gioco e con una giusta dose anche di fortuna siamo riusciti a risalire, l’unico sbaglio che potremmo fare è quello di sentirci appagati. Commettere questo errore significherebbe ritornare ad essere quelli che eravamo fino a poco tempo fa. Lo staff e la squadra ha come obiettivo sicuramente la salvezza, focalizzandoci su questo potremmo raggiungerne altri. Per questo abbiamo l’opportunità già domani contro una squadra ostica come l’Angri di farci valere perché loro di certo non staranno a guardare”.